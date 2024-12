Magdeburg. - Sie bewegen sich in ihrem eigenen Kosmos, haben ihre Stärken und Schwächen, Probleme und Herausforderungen, die es zu überwinden gilt. Und doch sind sich manche Profivereine näher, als sie es wahrhaben möchten. Oder sie bemerken es erst gar nicht. Der 1. FC Magdeburg zum Beispiel hat in der zweiten Bundesliga keinen Klub, der ihm so ähnlich ist wie der SC Paderborn, gegen den es am morgigen Sonnabend (13 Uhr/live auf Sky) im letzten Heimspiel des Kalenderjahres geht.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.