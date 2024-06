Magdeburg - Seit fast vier Monaten ist Martin Geisthardt kaufmännischer Geschäftsführer beim Zweitligisten 1. FC Magdeburg. Sein Zwischenfazit nach dieser Zeit fällt positiv aus. Es habe ihn überrascht, „wie gut der FCM aufgestellt ist“ als Gesamtverein. „Ich komme rein und alles ist schick“, so der gebürtige Haldensleber. In dem Kontext lobte er die Mitarbeiter der Geschäftsstelle und seine Vorgänger für ihre Arbeit in den vergangenen Jahren. Namentlich hob Geisthardt Mario Kallnik, der bis 2022 Geschäftsführer war, für die „Basisarbeit“ hervor. Dieses Lob auszusprechen, war dem 36-Jährigen wichtig, weil „ich glaube, das kommt immer ein bisschen zu kurz an der Stelle“.

