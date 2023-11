Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Alexander Wahler wird den Mitgliedern des 1. FC Magdeburg am Donnerstag ganz sicher kein Versprechen über 1,7 Millionen Euro geben. Das wäre nämlich der Betrag, der auf das Konto der Blau-Weißen fließen würde, sollten sie am kommenden Dienstag gegen Fortuna Düsseldorf ins Viertelfinale des DFB-Pokals einziehen. Wahler, der kaufmännische Geschäftsführer des FCM, weiß natürlich um die Vorzüge solch einer Einnahme: „Das Positivste daran: Es ist nicht einkalkuliert. Wir planen gedanklich in Töpfen und schauen dann, wo wir nachjustieren müssen.“ Ein Zubrot also, das sind bereits die bisherigen etwa 1,5 Millionen Euro, die die Magdeburger in jenem Wettbewerb erzielt haben.