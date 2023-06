Tim Boss hat sich wenig überraschend vom 1. FC Magdeburg verabschiedet. Beim Testspiel in Zerbst hütete der 18-jährige Robert Kampa den Kasten der Blau-Weißen.

Jean Hugonet (r./gegen Moritz Specht) und Andi Hoti gaben am Mittgwochabend ihren Einstand im FCM-Trikot.

Zerbst - Bei der Sponsoren-Veranstaltung Club-Picknick des 1. FC Magdeburg am Dienstag war Torhüter Tim Boss noch dabei. Er parierte bei der Show-Einheit, die der Zweitligist seinen Wirtschaftspartnern bot, munter Schüsse. Und bei der Vorstellung des aktuellen Kaders stand auch die Nummer zwei der abgelaufenen Saison auf dem Podium. Danach schrieb er mit seinen FCM-Kollegen Autogramme und posierte für Fotos. Einen Tag später wurde bekannt: Nach diesem Auftritt ist für Boss der blau-weiße Vorhang gefallen. Beim ersten Testspiel bei Rot-Weiß Zerbst, das der FCM am Mittwochabend vor 2255 bestens gelaunten Zuschauern mit 14:0 (5:0) gewann, war der Familienvater dann nicht mehr dabei.

Boss verlässt die Elbestädter. Der Club gab die Vertragsauflösung bekannt. Und dies am 30. Geburtstag des Keepers. Laut Volksstimme-Information wird er heute bei einem neuen Verein unterschrieben. Der „Kicker“ berichtet über ein Engagament beim SV Elversberg. „Ich hatte beim FCM eine sehr spannende sowie intensive Zeit, in der ich mich sehr wohlgefühlt habe“, sagte Boss und ergänzte: „Da ich mir mehr Spielzeit wünsche, habe ich mich für einen Wechsel entschieden.“

Nach der Verpflichtung von Julian Pollersbeck wäre der Schlussmann bei den Magdeburgern nur noch Nummer drei gewesen – definitiv zu wenig für seinen Anspruch. Boss wird künftig sicherlich aus der Ferne verfolgen, wie sich der Konkurrenzkampf zwischen Pollersbeck und dem bisherigen Stammkeeper Dominik Reimann entwickelt.

Der 18-jährige Robert Kampa steht erstmals zwischen den FCM-Pfosten

Auswärts in Zerbst begann indes der 18-jährige Robert Kampa, der in der Vorsaison auf 16 Einsätze für die A-Jugend des Clubs in der Bundesliga kam. Und der Youngster musste sich beim Landesliga-Aufsteiger, dessen Kreispokalsieg vor anderthalb Wochen von randalierenden Anhängers des Gegners Roßlau überschattet wurde (Abbruch beim Stand von 5:0), auch mehrfach auszeichnen.

In Führung gingen allerdings die Magdeburger und dass durch Luc Castaignos, der insgesamt dreimal traf. Auch danach agierte wie erwartet der Zweitligist, für den unter anderem Daniel Elfadli nicht zum Einsatz kam, kaltschnäuziger. In die Torschützenliste trug sich etwa Jean Hugonet ein, der neben Ahmet Arslan, Jonah Fabisch und Tarek Chahed als einer von vier Neuzugängen in der Startelf stand.

Auch Andi Hoti läuft für den FCM auf

Auch Andi Hoti lief auf. Dabei hat der FCM die Verpflichtung des Innenverteidigers von Inter Mailand weiterhin nicht bekanntgegeben. Aber wie die Volksstimme weiß, fehlen bis dahin lediglich noch letzte Formalitäten.

Nach der Pause wechselte FCM-Coach Christian Titz komplett durch – nur Kampa blieb auf dem Feld. Und seine Vorderleute, zu denen auch der wiedergenesene Belal Halbouni sowie die Neuzugänge Alexander Nollenberger und Xavier Amaechi gehörten, gestalteten es letztlich zweistellig. Nach der Partie kam es indes zum fröhlichen Platzsturm: Kinder umzingelten glücklich die FCM-Profis.