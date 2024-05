Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Womöglich verbrachte FCM-Verteidiger Tobias Müller den vergangenen Sonnabend mit seinen Töchtern und seiner Frau Marlena in einem Park. Vielleicht genoss die junge Familie das sonnige Wochenende aber auch am Wasser. Doch egal, wo sich der Fußballer aufhielt, am Nachmittag jenen Tages wird er gut gelaunt gewesen sein. Denn für ihn hat der ab da feststehende Ligaerhalt eine besondere Bedeutung. Schließlich war der Abwehrspieler im Jahr 2019 ja beim Abstieg des 1. FC Magdeburg aus der 2. Bundesliga Teil der Mannschaft gewesen. „Das will man definitiv nicht nochmal erleben“, beschrieb er seine damit verbundene Extra-Motivation auf Nachfrage der Volksstimme im April.