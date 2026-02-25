Der 1. FC Magdeburg ist die heimschwächste Mannschaft in der 2. Bundesliga. Was ein Sportpsychologe, Datenexperten und die Blau-Weißen selbst zu der Erfolglosigkeit im eigenen Stadion sagen.

Spielweise, Daten und die Psyche: Was steckt hinter der FCM-Heimschwäche?

In den vergangenen drei Spielen zu Hause ging der 1. FC Magdeburg um Baris Atik als Verlierer vom Platz.

Magdeburg - Am Sonntag beim Zweitliga-Heimspiel gegen den Karlsruher SC (13.30 Uhr/Sky) soll es anders laufen. Diesmal wollen die Spieler des 1. FC Magdeburg nach der Partie nicht wie so oft ratlos über die Schwäche im eigenen Stadion sprechen müssen.