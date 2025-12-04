Die Phase des Rätselns und Verzweifelns ist offenbar vorbei: Vor der Begegnung in Berlin haben die Magdeburger mental Kraft getankt.

Das Selbstvertrauen ist deutlich zurück beim FCM vor dem Hertha-Spiel

Magdeburg - Der 1. FC Magdeburg hat eine emotionale Reise in dieser Wochen erlebt. Die Erleichterung gegen Nürnberg am Sonnabend, das Leipzig-Spiel mit allen traurigen Umständen am Dienstag, die Jahreshauptversammlung am Donnerstag - und die Zweitliga-Begegnung bei Hertha BSC am Sonntag. Nun finden die Hammer-Tage mit der Hammer-Partie in Berlin (13.30 Uhr/Sky) ihren Abschluss.