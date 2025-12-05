Mehrfach in dieser Saison sah der FCM gegen Spitzenmannschaften nicht schlecht aus, herausgesprungen ist aber kaum was dabei. Gelingt jetzt bei dem Team der Stunde ein Sieg?

Gegen den damaligen Primus Paderborn zum Beispiel war der 1. FC Magdeburg um Außenstürmer Rayan Ghrieb nicht schlechter, doch musste die Punkte abgeben.

Magdeburg - Es wäre beileibe keine Schande, sollte der 1. FC Magdeburg am Sonntag in Berlin (13.30 Uhr) verlieren. Schließlich zogen die vergangenen sieben Gegner der Hertha allesamt den Kürzeren gegen den Hauptstadtclub. Eine schwache Leistung oder eine Klatsche – wie sie am vergangenen Dienstag der 1. FC Kaiserslautern erlebte im Olympia-Stadion – hätten hingegen niederschmetternde Wirkung. Das gerade mühselig wieder aufgebaute Selbstvertrauen des Zweitliga-Letzten wäre in Gefahr.