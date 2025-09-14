Nach einem weitestgehend dominanten Auftritt beim 1:1 gegen den Greifswalder FC hadert die U23 des 1. FC Magdeburg mit dem verpassten Sieg. Schon am Dienstagabend wartet auswärts beim FSV Zwickau die nächste Herausforderung auf den Aufsteiger.

Magdeburg - Für Julius Pfennig hätte es am Freitagabend noch ein bisschen weitergehen können. Einerseits „bin ich noch fit gewesen“, erklärte der Kapitän von der U 23 des 1. FC Magdeburg. Andererseits hatte der 22-Jährige noch auf den Lucky Punch gehofft: „Ich hätte gerne noch weitergespielt, um vielleicht noch das Tor zu erzielen.“ Doch Schiedsrichter Christopher Gaunitz hatte nach vier Minuten Nachspielzeit genug gesehen, weshalb sich die FCM-Reserve und der Greifswalder FC am Ende mit einem 1:1-Unentschieden trennten.