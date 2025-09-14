weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. 1. FC Magdeburg
    4. >

  4. Fußball-Regionalliga Nordost: FCM II: Remis, Regeneration und der Blick nach vorne

Regionalliga Nordost FCM II: Remis, Regeneration und der Blick nach vorne

Nach einem weitestgehend dominanten Auftritt beim 1:1 gegen den Greifswalder FC hadert die U23 des 1. FC Magdeburg mit dem verpassten Sieg. Schon am Dienstagabend wartet auswärts beim FSV Zwickau die nächste Herausforderung auf den Aufsteiger.

Von Kevin Gehring Aktualisiert: 14.09.2025, 18:08
Wird im nächsten Spiel fehlen: Mihailo Trkulja (v.).
Wird im nächsten Spiel fehlen: Mihailo Trkulja (v.). Eroll Popova

Magdeburg - Für Julius Pfennig hätte es am Freitagabend noch ein bisschen weitergehen können. Einerseits „bin ich noch fit gewesen“, erklärte der Kapitän von der U 23 des 1. FC Magdeburg. Andererseits hatte der 22-Jährige noch auf den Lucky Punch gehofft: „Ich hätte gerne noch weitergespielt, um vielleicht noch das Tor zu erzielen.“ Doch Schiedsrichter Christopher Gaunitz hatte nach vier Minuten Nachspielzeit genug gesehen, weshalb sich die FCM-Reserve und der Greifswalder FC am Ende mit einem 1:1-Unentschieden trennten.