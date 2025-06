Nach dem Trainingsauftakt steht für die Reserve des 1. FC Magdeburg das erste Testspiel an. Was Trainer Pascal Ibold zur Situation des Regionalliga-Aufsteigers sagt.

Magdeburg. - Bei der Zusammenarbeit zwischen Pascal Ibold und Petrik Sander ist alles hervorragend abgestimmt. Die beiden gehen bereits in ihre sechste gemeinsame Saison als FCM-Trainer. Auf zwei Jahre beim A-Jugend-Team folgte die Erfolgsgeschichte mit der U-23-Mannschaft. „Es ist ein extrem hohes Vertrauensverhältnis zwischen uns“, sagt Ibold zur Beziehung mit seinem gleichberechtigten Kollegen. Dass die beiden so harmonieren, kann ab Ende Juli in der ersten Regionalliga-Saison der FCM-Reserve helfen.