Magdeburg - Wie gewonnen, so zerronnen. Gerade erst schien der 1. FC Magdeburg seine Stammformation für den Schlussspurt im Aufstiegsrennen der zweiten Liga gefunden zu haben, da muss Trainer Christian Titz sich schon wieder neue Lösungen überlegen. Was sich am Mittwoch im Training angedeutet hatte, bestätigte sich nämlich am Donnerstag: Schweden-Stürmer Alexander Ahl-Holmström fällt erneut verletzungsbedingt aus. Dieses Mal zwickt es dem Stoßstürmer im Oberschenkel.

