DEN KLASSENERHALT IM FOKUS Franzose hat klares Ziel: FCM muss ab Sommer wohl ohne Hugonet planen
Jean Hugonet geht es nach Verletzung wieder sichtlich gut. Für welchen Verein der Verteidiger des 1. FC Magdeburg ab Sommer auflaufen wird, ist offen: Es gibt viel Interesse und einen deutlichen Wunsch.
Aktualisiert: 12.02.2026, 10:32
Magdeburg - Nach seiner ausgeheilten Verletzung kommt Jean Hugonet immer besser in Form. Die Basis legte der 26-Jährige im Januar beim Trainingslager des 1. FC Magdeburg, wo er schmerzfrei ackern konnte und auffällig elanvoll agierte.