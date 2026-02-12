weather regen
  4. FCM: Jean Hugonet vor ablösefreiem Wechsel im Sommer - Franzose ist begehrt

DEN KLASSENERHALT IM FOKUS  Franzose hat klares Ziel: FCM muss ab Sommer wohl ohne Hugonet planen

Jean Hugonet geht es nach Verletzung wieder sichtlich gut. Für welchen Verein der Verteidiger des 1. FC Magdeburg ab Sommer auflaufen wird, ist offen: Es gibt viel Interesse und einen deutlichen Wunsch.

Von Yannik Sammert Aktualisiert: 12.02.2026, 10:32
Nach drei Jahren beim 1. FC Magdeburg könnte die Zeit von Jean Hugonet in der Elbestadt enden.
Magdeburg - Nach seiner ausgeheilten Verletzung kommt Jean Hugonet immer besser in Form. Die Basis legte der 26-Jährige im Januar beim Trainingslager des 1. FC Magdeburg, wo er schmerzfrei ackern konnte und auffällig elanvoll agierte.