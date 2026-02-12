DEN KLASSENERHALT IM FOKUS Franzose hat klares Ziel: FCM muss ab Sommer wohl ohne Hugonet planen

Jean Hugonet geht es nach Verletzung wieder sichtlich gut. Für welchen Verein der Verteidiger des 1. FC Magdeburg ab Sommer auflaufen wird, ist offen: Es gibt viel Interesse und einen deutlichen Wunsch.