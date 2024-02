Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Mitte der zweiten Hälfte schritt Amara Condé zur Seitenlinie. Ausgewechselt wurde der Kapitän des 1. FC Magdeburg beim 3:0-Erfolg gegen Schalke 04 am vergangenen Samstagabend jedoch noch nicht. Stattdessen bekam er eine Anweisung von Co-Trainer André Kilian. „Es ging darum, eine taktische Antwort auf den Gegner zu finden“, erklärte der Spielführer und lobte: „Wir haben ein super Trainerteam an der Seite, das klasse Arbeit leistet.“ Die Szene sprach indes für das klare Ziel der Hausherren, in dieser Zweitliga-Partie trotz der deutlichen Führung nicht nachzulassen.