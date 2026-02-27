weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. FCM gegen Karlsruhe: Sanders Balance-Akt vor dem Spiel

Via Mittelweg will Trainer Petrik Sander den 1. FC Magdeburg gegen den Karlsruher SC zum Sieg führen. Um welche Facetten es dabei genau geht. 

Von Yannik Sammert Aktualisiert: 27.02.2026, 18:32
Petrik Sander hofft auf den ersten Heimsieg nach drei Niederlagen im eigenen Stadion.
Magdeburg - Vor dem Spiel des 1. FC Magdeburg gegen den Karlsruher SC am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) hat Trainer Petrik Sander abermals deutliche Worte gefunden. Nach seinem jüngsten Appell, mit der Situation im Abstiegskampf positiv umzugehen, sprach er nun zum Beispiel darüber, dass er sich über mehr Neuzugänge in der Winterpause gefreut hätte, sich aber weitere Verpflichtungen neben Richmond Tachie einfach nicht ergeben hätten.