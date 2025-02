Gegner Karlsruhe in der Krise: Warum der Burcu-Verbleib beim FCM in dem Zusammenhang auffällt

Magdeburg - Der Karlsruher SC ist nach nur einem Zähler aus fünf Rückrunden-Spielen an seinem Tiefpunkt der Zweitliga-Saison angekommen. Profibereichsleiter Sebastian Freis steht bei den Fans des Tabellenzehnten stark in der Kritik. Die Anhänger kreiden es dem 39-Jährigen an, Budu Zivzivadze in diesem Winter an Bundesligist Heidenheim abgegeben zu haben. Schließlich führte der Goalgetter zu dem Zeitpunkt mit zwölf Treffern die Torjägerliste im Unterhaus an.