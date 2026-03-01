Es war wahrlich kein Katastrophen-Start am Sonntag gegen den Karlsruher SC. Doch danach entwickelte sich die Partie zur nächsten Heim-Tragödie.

Nach wenigen Sekunden ließ Richmond Tachie das 1:0 für den 1. FC Magdeburg liegen.

Magdeburg - Abermals sind die Blau-Weißen enttäuscht, abermals haben sie verloren. Die Statistiken lesen sich desaströs: Das 1:3 (0:2) gegen den Karlsruher SC bedeutete die vierte Heimniederlage des 1. FC Magdeburg hintereinander und die dritte Pleite in Folge insgesamt. Auch die Bilanz gegen den KSC ist wenig erbaulich: Keines der vergangenen sieben Zweitliga-Duelle gewann der FCM. Und der Fall auf den vorletzten Tabellenplatz an diesem Wochenende schmerzt.