weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. 1. FC Magdeburg
    4. >

  4. Ein total trister FCM-Nachmittag: „Die Gefühlslage ist beschissen.“

Analyse der ksc-partie Ein total trister FCM-Nachmittag: „Die Gefühlslage ist beschissen“

Es war wahrlich kein Katastrophen-Start am Sonntag gegen den Karlsruher SC. Doch danach entwickelte sich die Partie zur nächsten Heim-Tragödie. 

Von Yannik Sammert Aktualisiert: 01.03.2026, 19:22
Nach wenigen Sekunden ließ Richmond Tachie das 1:0 für den 1. FC Magdeburg liegen.
Nach wenigen Sekunden ließ Richmond Tachie das 1:0 für den 1. FC Magdeburg liegen. (Foto: Eroll Popova)

Magdeburg - Abermals sind die Blau-Weißen enttäuscht, abermals haben sie verloren. Die Statistiken lesen sich desaströs: Das 1:3 (0:2) gegen den Karlsruher SC bedeutete die vierte Heimniederlage des 1. FC Magdeburg hintereinander und die dritte Pleite in Folge insgesamt. Auch die Bilanz gegen den KSC ist wenig erbaulich: Keines der vergangenen sieben Zweitliga-Duelle gewann der FCM. Und der Fall auf den vorletzten Tabellenplatz an diesem Wochenende schmerzt.