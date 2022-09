FCM: Kein Wort von Krise beim Tabellenletzten

Nach der Länderspielpause greift der 1. FC Magdeburg wieder in die 2. Bundesliga ein. Jahn Regensburg ist am Sonntag beim Tabellenschlusslicht zu Gast. Eine Krise sieht der FCM um Trainer Christian Titz jedoch nicht.

Magdeburg - Luca Schuler machte beim Training am Freitag fast alles richtig. Der Stürmer des 1. FC Magdeburg lauerte in aussichtsreicher Position. Dann erreichte ihn der Ball – doch der 23-Jährige scheiterte kläglich und zielte freistehend aus fünf Metern drüber. Der 1,90-Meter-Mann war darüber derart wütend, dass Trainer Christian Titz sofort in die Rolle des Psychologen sprang. Der 51-Jährige baute seinen Schützling vor dem Heimspiel am Sonntag gegen den SSV Jahn Regensburg (13.30 Uhr/Sky) in einem Vier-Augen-Gespräch auf. „Ich habe einen guten Kontakt zu Luca und bin von ihm überzeugt“, ließ Titz in der anschließenden Pressekonferenz den Inhalt der Konversation mit dem Zwölf-Tore-Angreifer der Aufstiegssaison zumindest erahnen.