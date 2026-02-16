DIE KRISE IST VOLL ZURÜCK Der FCM muss sich zum Klassenerhalt schleppen – und zur richtigen Zeit seine Zukunftsthemen klären

Nach dem enormen Bielefeld-Rückschlag erscheint die Situation des 1. FC Magdeburg dramatisch und brisant. Wie kann die Rettung dennoch gelingen - und was bedeutet die Lage für die Zukunft des FCM? Eine kommentierende Analyse.