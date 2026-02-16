DIE KRISE IST VOLL ZURÜCK Der FCM muss sich zum Klassenerhalt schleppen – und zur richtigen Zeit seine Zukunftsthemen klären
Nach dem enormen Bielefeld-Rückschlag erscheint die Situation des 1. FC Magdeburg dramatisch und brisant. Wie kann die Rettung dennoch gelingen - und was bedeutet die Lage für die Zukunft des FCM? Eine kommentierende Analyse.
Aktualisiert: 16.02.2026, 16:06
Magdeburg - Wer die Sozialen Medien durchstöbert, bekommt klar ein Gefühl für die Stimmung beim 1. FC Magdeburg. Unzählige Fans formulieren ihren Unmut über die Gesamtlage und über die Leistung gegen Bielefeld.