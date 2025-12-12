Dass beim 1. FC Magdeburg jüngst die Ergebnisse wieder stimmten, lag auch an einigen formstarken Profis. Besonders auffällig waren zuletzt vier Spieler in Blau-Weiß.

Formstarke Gewinner: Diese FCM-Profis halfen dem Club aus der Krise

Dominik Reimann und Alexander Nollenberger sind beim 1. FC Magdeburg aktuell in Topform und haben großen Anteil am Aufschwung.

Magdeburg - Der sportliche Aufschwung beim 1. FC Magdeburg hat viel mit Trainerduo Petrik Sander und Pascal Ibold zu tun. Unter ihnen blühen viele Spieler wieder auf. Besonders vier haben großen Anteil an den jüngsten Siegen, wie eine Analyse zeigt.