Beim 1:2 gegen Fortuna Düsseldorf greift der 1. FC Magdeburg auch mal zu einfachen Mitteln. Dass er trotzdem seine Tore nicht macht, lässt die Zuversicht auf den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga schwinden.

Neue Ansätze, alter Ertrag: Wie kommt der FCM jetzt noch aus seiner Krise?

Falko Michel und der 1. FC Magdeburg können versuchen, was sie wollen: Der Erfolg bleibt weiterhin aus. Auch gegen Fortuna Düsseldorf verloren die Magdeburger trotz vieler Chancen.

Magdeburg - Zweitliga-Schlusslicht 1. FC Magdeburg ist wieder tief in seinem alten Trott angekommen. Auf den ersten Blick zumindest. Die Ottostädter investieren viel, weisen gute Statistiken auf, schießen zu wenig Tore und verlieren Spiele, die man nicht verlieren muss, aufgrund von individuellen Fehlern.