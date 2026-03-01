weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  1. FC Magdeburg - KSC: Stimmen zum Spiel: "Die Gefühlslage ist beschissen"

Stimmen zum Spiel "Wir bekommen die Basis nicht hin" – FCM rutscht nach 1:3 gegen den KSC tiefer in den Keller

Der Frust sitzt tief beim 1. FC Magdeburg. Nach dem 1:3 gegen den Karlsruher SC wächst die Abstiegsangst. Spieler und Trainer sahen zwei verschiedene Hälften, wie sie sagen.

Von Nico Esche 01.03.2026, 17:39
Dariusz Stalmach schoss das einzige Tor für den 1. FC Magdeburg beim Spiel gegen den Karlsruher SC. (Foto: Eroll Popova)

Magdeburg – Erneut kassierte der 1. FC Magdeburg eine Niederlage: Gegen den Karlsruher SC stand es für die Ottostädter am Ende 1:3. Der FCM rutscht immer tiefer in den Tabellenkeller und ist nun punktgleich mit Schlusslicht Greuther Fürth.