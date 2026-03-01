Stimmen zum Spiel "Wir bekommen die Basis nicht hin" – FCM rutscht nach 1:3 gegen den KSC tiefer in den Keller
Der Frust sitzt tief beim 1. FC Magdeburg. Nach dem 1:3 gegen den Karlsruher SC wächst die Abstiegsangst. Spieler und Trainer sahen zwei verschiedene Hälften, wie sie sagen.
01.03.2026, 17:39
Magdeburg – Erneut kassierte der 1. FC Magdeburg eine Niederlage: Gegen den Karlsruher SC stand es für die Ottostädter am Ende 1:3. Der FCM rutscht immer tiefer in den Tabellenkeller und ist nun punktgleich mit Schlusslicht Greuther Fürth.