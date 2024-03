FCM: Lag der katastrophale Auftritt in Karlsruhe auch am Müller-Ausfall?

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Bereits vor der Partie in Karlsruhe lief es am Sonntag trist für den 1. FC Magdeburg. Denn Winterneuzugang Tobias Müller fiel kurzfristig erkrankt aus, ein Kaderplatz blieb folglich frei. „Tobi ist in der Tat ein guter Spieler, der bei uns Stabilität reingebracht hat“, bedauerte Trainer Christian Titz das Fehlen des Innenverteidigers. Lag der katastrophale Auftritt in Karlsruhe möglicherweise auch am Müller-Ausfall?