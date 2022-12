FCM legt bei Eiseskälte auf dem Platz los

Der 1. FC Magdeburg ist wieder aktiv. Nach dem Laktattest am Montag bestritt das Team von Trainer Christian Titz die erste Einheit auf dem Platz. Zur Belohnung war auch Richard Meier von der FCM-Reserve mit dabei.

Auf dem Rasen fühlt er sich am wohlsten: Baris Atik. Der Vizekapitän und der FCM präsentierten sich am Dienstagnachmittag bei der ersten Einheit im Freien.

Magdeburg - Für Trainingseinheiten unter der Sonne müssen sich die Fußballer des 1. FC Magdeburg noch bis zum 4. Januar gedulden. Dann geht es für den Aufsteiger ins zehntägige Trainingslager in die Türkei. Übungseinheiten wurden am Dienstagnachmittag dennoch absolviert – in eisiger Kälte. Bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt bat Christian Titz seine Schützlinge, die überwiegend mit Mützen und Halswärmern ausgestattet waren, auf den Platz.