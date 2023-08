Der 1. FC Magdeburg schaffte im Mai Historisches: den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga. Der Verein ging diesen Sommer in seine zweite Runde im Unterhaus, das erste Mal in der Geschichte dieses Traditionsvereins. Der schlafende Riese erscheint damit auch auf der Landkarte von Fußballdeutschland.

Zehntausende Fans des FCM fiebern jedes Wochenende mit ihren blau-weißen Helden. Sie wollen einen Über- und tiefen Einblick in den Verein, der seine zweite Saison im Unterhaus bestreitet. Das will das neue Online-Portal Magdeburg Blau-Weiß liefern.

Was ist Magdeburg Blau-Weiß?

News, aktuelle Berichterstattung, Live-Ticker, alle FCM-Spieler und ihre Statistiken auf einem Blick: Das Portal zeigt die FCM-Welt, rund um die „Größten der Welt“, dem 1. FC Magdeburg. Möglichst nah am Verein und dem Fan, bietet die Online-Platform Interviews, Einblicke und Draufsichten sowie ein Panorama über die ereignisreiche Vergangenheit des Vereins.

Neben dem 1. FC Magdeburg berichtet Magdeburg Blau-Weiß auch über Zweitliga-, Ost-Fußball und dem U23-Nachwuchs des FCM. Dem journalistischen Handwerk verpflichtet, nutzt die Redaktion zahlreiche Quellen, um alle Debatten rund um den Club möglichst facettenreich abzubilden.

Magdeburg Blau-Weiß ist weder ein Vereinsportal, noch ein Fan-Portal. Magdeburg Blau-Weiß arbeitet unabhängig, unparteiisch und will kritisch berichten. Alles für den Fan, auf einem Blick.