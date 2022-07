FCM: Malcolm Cacutalua ist bereit für das Spiel beim Karlsruher SC

Malcolm Cacutalua trainierte zuletzt beschwerdefrei. Deshalb ist der 27-Jährige eine Option für die Innenverteidigung des 1. FC Magdeburg, der morgen beim Karlsruher SC in der 2. Bundesliga gastiert.

Magdeburg - Seinen Start beim 1. FC Magdeburg hat sich Malcolm Cacutalua sicherlich ganz anders vorgestellt. Der 27-Jährige wechselte voller Tatendrang von Zweitliga-Absteiger Erzgebirge Aue zum FCM. Statt durchzustarten, wurde der Innenverteidiger in der Vorbereitung durch einen Bänderriss ausgebremst. Und verpasste alle Testspiele. Doch beim 1:2-Auftakt gegen Fortuna Düsseldorf durfte Cacutalua nach Einwechslung zumindest in der Schlussphase ran. Am Sonntag könnte es für den Abwehrspieler der Blau-Weißen im Duell beim Karlsruher SC (13.30 Uhr/ Sky) dagegen für mehr Einsatzminuten reichen.