Magdeburg. - In einem Satz konnte Cheftrainer Christian Titz den Saisonauftakt des 1. FC Magdeburg gegen die SV Elversberg zusammenfassen. „Was uns heute in dem Spiel gefehlt hat, war, dass wir ein Tor machen“, sagte der 53-Jährige am Sonnabend im Anschluss an das 0:0-Unentschieden und ergänzte: „Dann wäre das ein verdienter Heimsieg geworden.“ Statistisch waren die Elbestädter in nahezu allen Belangen überlegen. Der entscheidende Treffer wollte allerdings nicht fallen.

