Der FCM reist zu Aufsteiger Preußen Münster. Trainer Christian Titz warnt vor der Standardstärke eines inzwischen sehr stabilen Gegners – und trainiert dagegen mit Akribie an.

Martijn Kaars (l.) konnte am Donnerstag nur individuell trainieren.

Magdeburg - Mangelnden Fleiß oder fehlende Akribie bei der täglichen Arbeit kann man dem 1. FC Magdeburg wahrlich nicht vorwerfen. Auch am Donnerstag in der vorletzten Einheit vor der schwierigen Auswärtsaufgabe an diesem Sonnabend (20.30 Uhr/Sky und Sport1) bei Aufsteiger Preußen Münster, ging es wieder um die entscheidenden Details. Flanken, Freistöße, Eckbälle: Die Herrscher der ruhenden Bälle hatten alle Füße voll zu tun. Die Angreifer versuchten die Eingaben zu verwerten, die Verteidiger wollten genau dies verhindern.