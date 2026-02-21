Schalkes Edin Dzeko wird am Samstagabend nicht der erste große Name sein, der gegen den 1. FC Magdeburg aufläuft. Die Liste seiner Vorgänger ist lang. Einige Namen verblüffen.

Isak, Götze, Deschamps: Auch diese Topstars mussten schon gegen den FCM bestehen

Edin Dzeko ist nicht der Erste

Weltmeister Mario Götze (r.) im Trikot von Eintracht Frankfurt im Duell mit FCM-Spielmacher Baris Atik.

Magdeburg - Beim FC Schalke 04 ist der Hype um Edin Dzeko weiterhin ungebrochen. Selbst Trainer Miron Muslic musste am Donnerstag in der Spieltags-Pressekonferenz zugeben, bereits Trikots und Autogramme des Superstars für Freunde und Familie besorgt zu haben.