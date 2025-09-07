REkorde, Titel und Achim Streich So prägten die FCM-Nationalspieler den DDR-Fußball
Gleich vier FCM-Akteure wurden in der aktuellen Länderspielpause für ihre A-Nationalmannschaften nominiert. Vor über 50 Jahren standen sogar fünf FCM-Kicker zeitgleich in der Nationalmannschaft auf dem Platz.
07.09.2025, 08:00
Magdeburg/DUR – Mit Eldin Dzogovic (für Luxemburg), Andi Hoti (Kosovo), Herbert Bockhorn (Uganda) und Lubambo Musonda (Sambia) wurden vier FCM-Spieler in der derzeitigen Länderspielpause für WM-Qualifikationsspiele ihrer Nationalmannschaften berufen.