  4. So prägten die FCM-Nationalspieler den DDR-Fußball

Gleich vier FCM-Akteure wurden in der aktuellen Länderspielpause für ihre A-Nationalmannschaften nominiert. Vor über 50 Jahren standen sogar fünf FCM-Kicker zeitgleich in der Nationalmannschaft auf dem Platz.

Von Hans-Joachim Malli 07.09.2025, 08:00
Die FCM-Nationalspieler Achim Streich (11) und Martin Hoffmann jubeln bei der WM 1974 für die DDR im Spiel gegen Argentinien.
Die FCM-Nationalspieler Achim Streich (11) und Martin Hoffmann jubeln bei der WM 1974 für die DDR im Spiel gegen Argentinien. (Foto: imago/Werner Schulze)

Magdeburg/DUR – Mit Eldin Dzogovic (für Luxemburg), Andi Hoti (Kosovo), Herbert Bockhorn (Uganda) und Lubambo Musonda (Sambia) wurden vier FCM-Spieler in der derzeitigen Länderspielpause für WM-Qualifikationsspiele ihrer Nationalmannschaften berufen.