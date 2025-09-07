REkorde, Titel und Achim Streich So prägten die FCM-Nationalspieler den DDR-Fußball

Gleich vier FCM-Akteure wurden in der aktuellen Länderspielpause für ihre A-Nationalmannschaften nominiert. Vor über 50 Jahren standen sogar fünf FCM-Kicker zeitgleich in der Nationalmannschaft auf dem Platz.