Durch das 2:0 in Osnabrück ist die Profimannschaft des 1. FC Magdeburg mit Erleichterung in die neue Woche gestartet. Personell sorgt eine Entwicklung nun für weitere Freude.

Jean Hugonet könnte bald wieder in Liga zwei für den 1. FC Magdeburg auflaufen.

Magdeburg - Schon seit geraumer Zeit haben Jean Hugonet (24) und Mohammed El Hankouri (26) keine Partie mehr für den 1. FC Magdeburg absolviert. Abräumer Hugonet stand am 22. September letztmalig für den Club in der 2. Bundesliga auf dem Feld und pausiert seitdem aufgrund einer Adduktorenverletzung. Der vielseitige einsetzbare Mohammed El Hankouri zog sich hingegen am 2. September gegen Hertha BSC einen Muskelbündelriss zu. Jetzt gibt es ein positives Update zu dem Duo der Elbestädter.