Der Neuzugang vom SV Sandhausen fühlt sich im zentralen Mittelfeld am wohlsten. Doch als junger Spieler sieht er auch Schwächen, die er beim FCM ablegen will.

Jason Ceka hat ihn an die Hand genommen, ist mit ihm durch Magdeburg geschlendert, „hat mir die Stadt und die guten Restaurants gezeigt“, berichtet Abu-Bekir Ömer El-Zein. Eine Wohnung hat er auch gefunden. Am 15. Juli zieht der 21-Jährige in seinen neuen vier Wänden ein. Aber wenn man den Neuzugang des 1. FC Magdeburg nach dem besten Ort fragt, den er in der Elbmetropole entdeckt hat, dann sagt El-Zein: „Am schönsten ist das Stadion.“ Welches jetzt Avnet Arena heißt und das künftig sein zweites Wohnzimmer sein wird. Auch auf dem Rasen. Denn El-Zein erklärt kämpferisch: „Mein Ziel ist es, mich in die Stammformation reinzukämpfen.“