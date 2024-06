Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Was aber beide hervorheben: den ausgeprägten Torinstinkt des Niederländers. „Wir glauben, dass er in der Lage ist, die Vielzahl an Torchancen, die wir in der letzten Saison immer wieder gehabt haben, zum Abschluss zu bringen“, sagte Schork. „Wir haben ihn verpflichtet, weil wir uns erhoffen, dass wir mit ihm vorne mehr Durchschlagskraft bekommen“, erklärte Titz.

Magdeburg. - Kurz wurde die Ecke von der rechten Seite ausgespielt. Über zwei Stationen landete der Ball vor dem Strafraum bei Martijn Kaars. Mit einem schnellen Haken legte sich der Angreifer die Kugel auf den schwächeren linken Fuß und traf aus 19 Metern sehenswert links oben in den Knick. Es war eines von 21 Toren, die Kaars in der abgelaufenen Saison für den niederländischen Zweitligisten Helmond Sport erzielt hatte. Und: „Wenn ich mich für ein Lieblingstor entscheiden müsste, wäre es dieses gegen Jong Utrecht“, sagte der neue Angreifer des 1. FC Magdeburg.