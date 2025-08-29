Der Abgang von Torjäger Martijn Kaars zu Bundesligist FC St. Pauli trifft den 1. FC Magdeburg empfindlich. Vor dem Heimspiel gegen Fürth sucht Trainer Markus Fiedler nach einer kurzfristigen Lösung.

Der FCM und die große Leere nach dem Kaars-Abschied

Schon nach wenigen Wochen im Amt bereitet der FCM seinem Trainer Markus Fiedler gehörig Kopfzerbrechen.

Magdeburg - Wie sieht der 1. FC Magdeburg seinen kommenden Gegner? Welche Stärken hat er? Welche Schwächen kann man attackieren? All das sind typische Fragen für eine Spieltags-Pressekonferenz. Dass am Freitag im Presseraum der Avnet Arena aber so gar nichts typisch war, erkannte man schon alleine daran, dass der kommende Gegner Greuther Fürth mal so überhaupt kein Thema war.