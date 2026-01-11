Eigentlich wollte sich der 1. FC Magdeburg im Winter noch mit neuen Spielern verstärken. Am Ende des Trainingslagers in Side klingt Sportchef Otmar Schork plötzlich ganz anders.

Side - Kurz vor Weihnachten war die Ausgangslage beim 1. FC Magdeburg noch ziemlich klar: Das Trainerteam um Petrik Sander hatte trotz des starken Hinrundenendspurts seine Wünsche nach Verstärkungen des Kaders bei der sportlichen Leitung hinterlegt.