Kaderplanung im Januar Winter-Transfer beim FCM: Otmar Schork denkt offenbar um
Eigentlich wollte sich der 1. FC Magdeburg im Winter noch mit neuen Spielern verstärken. Am Ende des Trainingslagers in Side klingt Sportchef Otmar Schork plötzlich ganz anders.
Aktualisiert: 12.01.2026, 09:05
Side - Kurz vor Weihnachten war die Ausgangslage beim 1. FC Magdeburg noch ziemlich klar: Das Trainerteam um Petrik Sander hatte trotz des starken Hinrundenendspurts seine Wünsche nach Verstärkungen des Kaders bei der sportlichen Leitung hinterlegt.