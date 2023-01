Kommentar zu Luc Castaignos: Verpflichtung ein Glücksspiel

Der niederländische Stürmer Luc Castaignos spielte beim 1. FC Magdeburg vor. Drei Tore in drei Testspielen sprechen eine deutliche Sprache. Seine Verpflichtung könnte trotzdem zum Glücksspiel für den Verein werden, meint Nico Esche.

Magdeburg - Drei Spiele, drei Treffer. Eine Quote, nach denen sich so mancher Spieler die Finger leckt. Urheber ist Luc Castaignos, der Probespieler, der beim 1. FC Magdeburg das Trainingslager im türkischen Side unsicher gemacht hat. Ebenjenes, das am Freitag ein, für den Stürmer glorreiches Ende nahm, als er im Testspiel gleich doppelt traf.

Doch, ist die Kante aus Schiedam ein Spieler für den FCM? Hat er die Fähigkeiten, den Verein wieder auf die wackeligen Beine zu helfen?

Fehlendes Puzzleteil

Dreimal netzte Castaignos ein. Davon zweimal mit dem Kopf. Wer sich an das letzte FCM-Kopfballtor erinnern kann, der melde sich doch bitte. Soll heißen: Eine dringend benötigte und noch fehlende Komponente, könnte mit dem kopfballstarken Niederländer Einzug finden.

Die dritte Bude war ein verwandelter Foulelfmeter. Sonst stand dort vor allem ein Spieler, doch, so genial Baris Atik mit dem Fuß am Ball sein kann, zeigt er zu oft Nerven am Punkt. 1:0 für den Neuen. Womöglich.

Das Castaignos-Glücksspiel

Denn, Castaignos zeigte zwar im Training und den Testspielen für die „Größten der Welt“ seine Schokoladenseite: immer anspielbar, stark am und gegen den Ball, setzt Kollegen gut in Szene und strahlt Torgefahr aus. Aber, fit wirkte er nur phasenweise, bei seinem ersten Testkick musste er nach 53 Minuten angeschlagen vom Platz.

Der Junge wird Zeit brauchen, um sein Getriebe in Gang zu bekommen. Zudem muss man die Kirche im Dorf lassen, blickt man auf die Testspielgegner, gegen die der Stürmer traf – nicht zwingend die Crème de la Crème europäischen Fußballs.

Geschieht ein kleines Wunder, und Castaignos wird in kürzester Zeit auf Top-Leistung gebracht, kann er zum Zünglein an der Waage für den Club werden. Die Gefahr, dass sich der verletzungsanfällige 30-Jährige auf dem Weg dahin versehrt, ist groß. Und hat sich bis dahin der Verein keinen Ersatz im Sturm geholt, erwartet uns wohl eine allzu spannende Rückrunde.