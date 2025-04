Fehler in der Vorwoche, Tor gegen Regensburg. Magdeburgs junger Mittelfeldspieler durchlebt ein Wechselbad der Gefühle, hat aber nicht an sich gezweifelt.

Nach Patzer in Ulm

Magdeburg. - Im Saisonendspurt der 2. Liga hat der 1. FC Magdeburg nichts mehr zu verschenken. Mit dem möglichen Aufstieg in die Beletage des deutschen Fußballs winkt den Blau-Weißen der größte Erfolg der Nachwendezeit. FCM-Coach Christian Titz macht deshalb keine Kompromisse mehr, handelt im Zweifel knallhart. So wie im Fall von Abu-Bekir El-Zein, der beim 0:1 in Ulm den entscheidenden Gegentreffer mit einem Ballverlust einleitete und sich ein, zwei Fehlpässe später auf der Bank wiederfand - nach gerade einmal 29 Minuten.