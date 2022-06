FCM-Profis Atik und Reimann müssen Training abbrechen

Torhüter Dominik Reimann sowie Top-Scorer Baris Atik mussten am Montag verletzungsbedingt das Training des 1. FC Magdeburg abbrechen.

Magdeburg - Am Montag startete der 1. FC Magdeburg in die erste komplette Woche der Saisonvorbereitung. Allerdings musste Coach Christian Titz gleich zwei Verletzte bei der Trainingseinheit am Vormittag beklagen.