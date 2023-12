Die Pause des Clubs von der letzten Hinrunden-Partie bis zum ersten Rückrunden-Spiel ist deutlich kürzer als im Vorjahr. Zum Vorbereitungsstart am 2. Januar könnte es personell gute Neuigkeiten geben.

Magdeburg - Manche Spieler des Zweitligisten 1. FC Magdeburg genießen eine Urlaubsreise, andere verbringen schöne Tage in der Heimat. Für sie alle steht jetzt erstmal Erholung im Mittelpunkt. Ob sie direkt in den Entspannungsmodus schalten können, erscheint nach dem aufwühlenden 2:3 gegen Düsseldorf zum Hinrunden-Abschluss allerdings fraglich. Doch gerade mental wird die Pause nach all den Emotionen des vergangenen halben Jahres sicher guttun. „Es geht darum, dass wir den Fußball ein bisschen weglegen und einen freien Kopf bekommen“, erklärte Kapitän Amara Condé.