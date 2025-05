Die U23 des 1. FC Magdeburg hat es geschafft. Vier Spieltag vor Saisonende in der Oberliga machte die „Zweite“ mit einem 3:2-Sieg bei Union Sandersdorf den Aufstieg in die Regionalliga perfekt.

FCM-Reserve in der Regionalliga

Die U23 des FCM bejubelt nach dem Sieg in Sandersdorf mit den Meister-Shirts den Aufstieg in die Regionalliga.

Magdeburg/Sandersdorf. - Der 1. FC Magdeburg kehrt in die Regionalliga zurück. Aber mit der zweiten Mannschaft hoch aus der Oberliga. Mit einem 3:2 (1:1) bei Union Sandersdorf machte die blau-weiße U23 vor rund 500 Zuschauern vier Spieltage vor Schluss endgültig alles klar.

„Der Aufstieg ist ein Beleg dafür, welche tolle Entwicklung die Mannschaft genommen hat“, betont Trainer Petrik Sander, dessen Team aber schwer ins Spiel kam und nach elf Minuten mit 0:1 hinten lag. Paul Alois Hamella köpfte nach einem Eckball für die Gastgeber ein. Sander: „Wenn man was zu verlieren hat, werden die Beine und der Kopf schwer. Aber nach dem fahrigen Beginn hat es die Mannschaft dann gut gemacht.“

Ceka trifft doppelt

Ein Freistoß von Jason Ceka war in der 24. Minute der erste Torschuss überhaupt. Ceka war es aber auch, der drei Minuten später nach einem sicherlich strittigen Foul an Magnus Baars per Elfmeter ausglich. Obwohl ein Punkt auch schon reichen würde, machte die U23 des Zweitligisten nach dem Seitenwechsel immer mehr Druck und zwang Union-Torwart Yann-Erik Räthel zu mehreren Glanzparaden.

Gegen den nach Zuspiel von Leon Mergner frei vor ihm auftauchenden Ceka hatte Räthel dann aber elf Minuten vor dem Ende keine Chance. Tarek Chahed legte mit einem tollen Freistoß das 3:1 (87.) nach und öffnete damit endgültig den Koffer mit den Meister-Shirts. Daran änderte auch der Anschlusstreffer per Kopfball durch Moritz Griesbach (88.) nichts mehr. „Endlich haben wir den Sack zugemacht“, jubelte Chahed.