Leon Mergner vom 1. FC Magdeburg brennt für die Erfüllung seines Traums, brennt für eine Karriere als Fußballer. Am Freitag möchte der reflektierte und bodenständige Mittelfeldspieler mit der Club-Reserve einen Überraschungssieg holen.

Leon Mergner (m.) darf derzeit Woche für Woche bei den Profis des 1. FC Magdeburg im Training mitwirken.

Magdeburg - Ganz früh verliebte sich Leon Mergner in den Sport mit dem runden Leder. Der heute 19-Jährige hatte schon einen Ball am Fuß, als er noch nicht mal richtig laufen konnte. So erzählten es ihm seine Eltern und die Großmutter, so erzählt er es der Volksstimme. Seit jeher hegt der Teenager die Hoffnung, eines Tages ein Profi zu sein. „Jeder kleine Junge, der Fußball spielt, träumt davon, irgendwann mal in vollen Stadien aufzulaufen“, erklärte Mergner im vergangenen Jahr im Gespräch mit der Volksstimme. Inzwischen ist er nah dran an einer Profikarriere – und entsprechend motiviert.