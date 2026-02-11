Neuzugang Richmond Tachie spricht über seinen rasanten Start an der Elbe, die Begeisterung für den Schritt zum FCM und eine Konfrontation beim Spiel gegen den 1. FC Magdeburg im Dezember.

Nach Zoff im direkten Duell: Jetzt schwärmt auch Zukowski von Tachie

Im Dezember noch Kontrahenten, jetzt Sturmkollegen beim 1. FC Magdeburg: Richmond Tachie und

Magdeburg - Mitte der zweiten Halbzeit traf Mateusz Zukowski Gegenspieler Naatan Skyttä mindestens mal diskutabel. Richmond Tachie fand das grobe Einsteigen des FCM-Akteurs gar nicht lustig. Kurze Zeit später standen sich Tachie und Zukowski gegenüber, beide mit verärgerter Mine.