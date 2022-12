FCM-Rivalen: So läuft die Winterpause bei den Liga-Konkurrenten

Ein Blick auf die Kontrahenten des 1. FC Magdeburg in der Zweiten Bundesliga zeigt: Manche Teams verzeichnen die ersten Neuzugänge, andere traten schon in mehreren Testspielen an. Und eine Mannschaft hat ihren neuen Trainer vorgestellt.

Was passiert gerade bei der Konkurrenz vom 1. FC Magdeburg in der Zweiten Bundesliga?

Magdeburg - Der 1. FC Magdeburg fliegt am Mittwoch ins Trainingslager in die Türkei, um sich intensiv auf die Rückrunde in der 2. Bundesliga vorzubereiten. Aber was machen die Konkurrenten der Blau-Weißen im Abstiegskampf? Die Volksstimme gibt einen Überblick.