FCM-Rivalen: So läuft die Winterpause bislang bei den Liga-Konkurrenten

Magdeburg - Der 1. FC Magdeburg fliegt am Mittwoch ins Trainingslager in die Türkei, um sich intensiv auf die Rückrunde in der 2. Bundesliga vorzubereiten. Aber was machen die Konkurrenten der Blau-Weißen im Abstiegskampf? Die Volksstimme gibt einen Überblick.