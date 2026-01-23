weather wolkig
Beim 1. FC Magdeburg funktioniert vor dem Derby gegen Dynamo Dresden alles - selbst die Spieler auf der Bank. Mit einem glücklichen Trainer-Händchen hat das allerdings wenig zu tun.

Von Tobias Buschendorf Aktualisiert: 23.01.2026, 10:56
Mit Rayan Ghrieb (links) und Lubambo Musonda hatte der 1. FC Magdeburg in Braunschweig ordentlich Qualität auf der Bank.
Magdeburg - Erfolg ist keine One-Man-Show. Erst recht nicht in einer Mannschaftssportart wie Fußball. Dennoch dürstet die Öffentlichkeit nach echten Helden-Geschichten. Ähnlich, wie sie in Krisenzeiten den einen definitiv Schuldigen braucht.