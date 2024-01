Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Side - Möglicherweise erfüllt sich der gemeinsame Wunsch von Verantwortlichen und Fans des 1. FC Magdeburg nicht. Nach der Verpflichtung von Verteidiger Tobias Müller hoffen sie auf zusätzliche Transfers. Doch bis zum Ende des Trainingslagers an diesem Sonnabend konnte der Club keine weiteren neuen Akteure präsentieren. „Wir haben Geduld, und wenn wir keinen Spieler mehr holen, ist es so. Dann haben wir in unserem Kader auch so die Qualität, unsere Ziele zu erreichen“, erklärt Sportchef Otmar Schork.