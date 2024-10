Der Club will mit einem Heimsieg in die Länderspielpause gehen.

Magdeburg - Begeistert eine Ehrenrunde durch die Avnet Arena drehen und auf dem heimischen Rasen einen Dreier bejubeln – das möchte die Mannschaft des 1. FC Magdeburg nach drei Unentschieden im eigenen Stadion zu Saisonbeginn mal wieder erleben. Und so sehnen sich die Blau-Weißen nach einem Sieg gegen Greuther Fürth am Sonntag (13.30 Uhr/Sky). In der Heimtabelle belegen sie im Vorfeld der Zweitliga-Partie den elften Platz, auswärts ist der FCM mit zwölf Punkten Primus. Deshalb hat Anführer Jean Hugonet eine süffisante Idee: „Vielleicht können wir einen Tag vorher mit dem Bus fahren oder in einem Hotel schlafen.“