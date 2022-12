FCM-Serie „Gesichter der Hinrunde“: Der Königstransfer

Er kam zu einer Zeit zum 1. FC Magdeburg, in der die Abwehr des Clubs mit heftigen Problemen zu kämpfen hatte: Mitten in der Hinrunde sicherte sich der FCM die Dienste des vereinslosen Cristiano Piccini. Er wurde zum neuen Abwehrchef.

Cristiano Piccini und seine Kollegen sind zurück in der Elbestadt: Ab dieser Woche trainieren sie wieder.

Magdeburg - 18 Gegentore nach nur sieben Zweitligapartien. So lautete die verheerende Bilanz des 1. FC Magdeburg. Eine der großen Schwachstellen war bei Cheftrainer Christian Titz und seinem Team somit schnell ausgemacht. Rotation, verletzte Spieler, der Wechsel von Tobias Müller und Raphael Obermair, die nicht kompensiert werden konnten. Und ein Alexander Bittroff, der nicht an seine glänzende Form der Vorsaison anknüpfen konnte. Die Konsequenz: Neue Verteidiger mussten her.