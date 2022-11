FCM-Serie „Gesichter der Hinrunde“: Die erhoffte Steigerung

Nach einem durchwachsenen Halbjahr in Liga drei überzeugt Moritz-Broni Kwarteng beim FCM nun eine Klasse höher. Dies ist im Zusammenhang mit einem Plan bei der Verpflichtung des Offensivmanns zu sehen.

Magdeburg - Moritz-Broni Kwarteng überragte in der Zweitliga-Hinrunde beim 1. FC Magdeburg. Rückblickend ging die Idee bei seiner Verpflichtung damit voll auf. Denn als ihn als der FCM im vergangenen Januar holte, verfolgte Trainer Christian Titz ein Ziel: den vereinslosen Neuzugang in der Rückserie aufzubauen, um mittelfristig auf ihn setzen zu können. Kurz vor dem Ende der Aufstiegssaison in Liga drei schilderte Titz: „Wir haben die Transfers im Winter gemacht, weil ein Spieler eine gewisse Zeit benötigt, wenn er länger nicht gespielt hat.“