Feierte am Freitag seinen 24. Geburtstag: Jason Ceka (r.). Feiert er mit dem FCM auch am Sonntag gegen Rostock?

Magdeburg - Offensivmann Jason Ceka schleppte am Freitag beim Gang auf den Rasen in einem großen Sack etwas mit sich herum. Es waren allerdings keine Geschenke zu seinem 24. Geburtstag und auch nicht zum 21. Ehrentag von Mitspieler Jamie Lawrence darin zu finden. Sondern die Trainingsleibchen. Die Party muss noch nämlich warten, beim 1. FC Magdeburg hieß es vielmehr: Arbeiten vor dem Spiel am Sonntag gegen Hansa Rostock (13.30 Uhr/Sky). Und danach endlich den ersten Zweitliga-Sieg seit sieben Spielen feiern?