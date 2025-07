Verdient gewinnt die U 23 des 1. FC Magdeburg das erste Saisonspiel im imposant lauten Stadion der BSG Chemie Leipzig. Nach einem Rückschlag in Form eines Platzverweises beeindrucken die Blau-Weißen regelrecht.

Leipzig/Magdeburg - Beim 2:0 (0:0) der Reserve des 1. FC Magdeburg zum Regionalliga-Auftakt kam es am Sonntag in Minute 48 zu einem dieser berühmten Kipppunkte einer Partie. Nach einem ausgeglichenen ersten Durchgang zu Gast bei der BSG Chemie Leipzig sah FCM-Akteur Timo Birk Gelb-Rot. Ihn aufgrund des wiederholten Foulspiels in die Kabine zu schicken, war eine harte, aber durchaus vertretbare Entscheidung von Marko Wartmann. Es wäre nicht überraschend gewesen, wenn die Begegnung nun zuungunsten des Aufsteigers kippt.